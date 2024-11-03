نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمريكان إيرلاينز" تلغي جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى ربيع 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى شهر أبريل 2025، على وقع مخاوف من تصاعد التوترات وانفجار الوضع الأمني في المنطقة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية اليوم الأحد إن "شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز ألغت رسميا جميع رحلاتها إلى الولايات المتحدة في كلا الاتجاهين حتى أبريل 2025".

ولم تؤكد الشركة رسميا حتى الآن أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى نهاية صيف العام المقبل، ولكن كما ورد على الموقع الرسمي للشركة، فقد تم حذف الرحلات من نظام الحجز.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه في الوقت الحالي، لا توجد خطوط طيران أمريكية تحلق إلى إسرائيل، وألغت شركة "دلتا" رحلاتها حتى مارس من العام المقبل، كما ألغت شركة "يونايتد" رحلاتها حتى إشعار آخر.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن شركة "العال" الإسرائيلية هي شركة الطيران الوحيدة التي تقوم بتشغيل رحلات جوية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضحت أنه في هذه المرحلة، هناك إمكانيات قليلة للوصول إلى الولايات المتحدة، أيضا من خلال أوروبا، حيث أن معظم الشركات الكبرى، بما في ذلك "بريتيش" و"فيرجن" و"إير فرانس ITA" و"لوفتهانزا" وغيرها من الشركات، لا تطير إلى إسرائيل.

ومنذ 20 يونيو الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط.