العالم اليوم - مقتل أشخاص في غارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 05:37 مساءً - أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة حارة صيدا في جنوب لبنان، الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، حسبما أفادت وزارة الصحة، بينما أعلن الإعلام الرسمي أن الصليب الأحمر تمكّن من انتشال عدد من الجثث في بلدة الخيام كانت تحت الأنقاض منذ نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة على حارة صيدا "أدت في حصيلة أولية إلى (مقتل) ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة استهدفت بلدة الغازية في جنوب البلاد. وقال مراسل وكالة فرانس برس إنّ الغارة أصابت مبنى سكنيا، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ طفل من تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، ذكرت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني نقل "خمس جثث اليوم (الأحد) من وطى الخيام"، مضيفة أنّه سيواصل "مهمته لانتشال الجثامين الباقية غداً (الإثنين)".

وأوضحت أنه "لا يزال هناك 15 قتيلا لبنانيا وقتيل سوري الجنسية تحت الأنقاض" منذ حوالى أسبوع.

ولم تتمكّن فرق الإغاثة من الوصول سابقا إلى هذه البلدة التي شهدت دمارا واسعا وتبعد حوالى ستة كيلومترات من الحدود، بينما يقول حزب الله إنّه يخوض قتالا بريا مع القوات الإسرائيلية في منطقتها.

كذلك، استهدفت سلسلة غارات محيط المستشفى الحكومي في بلدة تبنين الواقعة في قضاء بنت جبيل بجنوب البلاد.

وأشار رئيس بلدية تبنين نبيل فواز، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إلى احتمال خروج المستشفى عن الخدمة في الساعات المقبلة جراء الأضرار البالغة التي تعرّض لها.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي أي إنذارات قبل تنفيذ الغارات التي استهدفت جنوب لبنان الأحد.