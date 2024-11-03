طوكيو ـ وكالات: قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف ناكاشيما في تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل إلا بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مشيرًا إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما أسهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين.
وأكد أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعيق قيام الدولة الفلسطينية.
وشدد ناكاشيما على أن العلاقة بين فلسطين واليابان قديمة ومستمرة ومتطورة دائمًا، لافتًا إلى أن الشَّعب الفلسطيني يعيش ظروفًا صعبة جدًّا، كما أن المجتمع الدولي والدول المانحة تتابع هذه الأوضاع بشكل دائم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.