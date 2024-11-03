اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

طوكيو ـ وكالات: قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما، إن اليابان تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف ناكاشيما في تصريحات صحفية، أن المجتمع الدولي مقتنع أنه لا حل إلا بوجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية، مشيرًا إلى الازدياد الملحوظ بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما أسهم في وجود رغبة أكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعيق قيام الدولة الفلسطينية.

وشدد ناكاشيما على أن العلاقة بين فلسطين واليابان قديمة ومستمرة ومتطورة دائمًا، لافتًا إلى أن الشَّعب الفلسطيني يعيش ظروفًا صعبة جدًّا، كما أن المجتمع الدولي والدول المانحة تتابع هذه الأوضاع بشكل دائم.