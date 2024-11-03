عشرات الشهداء والجرحى فـي مجازر إسرائيلية بحق العائلات الفلسطينية بغزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى (٤٣٢٥٩) شهيدًا و(١٠١٨٢٧) مُصابًا منذ السابع من اكتوبر الماضي، وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية البَرِّية لليوم الـ٢٨ بجباليا وبيت لاهيا. وارتكب الاحتلال مجزرتين داميتين خلال 24 ساعة في مُخيَّم جباليا بحق عائلتي الغندور وشلايل أدَّتا إلى استشهاد ٨٤ فلسطينيًّا دون ناجين في المنزلين المُكوَّنين من عدة طبقات.

وارتقى ثلاثة باستهداف مجموعة من الفلسطينيين بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة.وارتقى ثلاثة شهداء جراء قصف قرب نقابة العمال في حي الصفطاوي شمال مدينة غزَّة، وهم عمر أبو شريعة وباسل أبو شريعة ومحمد أبو شريعة، واستشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على محيط سوق فراس بمدينة غزَّة، وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزَّة. وواصل جيش الاحتلال عمليات القصف المكثف في مُخيَّم النصيرات والذي خلال أكثر من ثلاثين شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم قصف بوابة مدرسة تووي نازحين ما أدَّى لاستشهاد عشرة فلسطينيين. وفي المُخيَّم الجديد عادت طائرات الاحتلال لقصف منازل الفلسطينيين وبينها منزل عائلة العصار الذي استشهد فيه أربعة فلسطينيين وخيام نازحين ارتقى فيها ثلاثة شهداء وعدة منازل أخرى. وقصف طيران الاحتلال سيارة شمال خان يونس ما أدَّى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم الدكتور عز كساب ممثل حماس في لجنة المتابعة والدكتور أيمن عايش عضو اللجنة. كما قصفت المدفعية شرق خان يونس وغرب رفح ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.