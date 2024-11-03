انفجارات فـي عكا ونهاريا وحيفا وصواريخ على قاعدة عسكرية وعشرات الإسرائيليين فـي الملاجئ

بيروت ـ القدس المحتلة ـ وكالات: سُمع دوي انفجارات صباح أمس، في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدَّة في الجليل، بعد إطلاق صواريخ من لبنان، وتم إطلاق صفارات الإنذار في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدَّة في الجليل.

وأعلن حزب الله أنه شنَّ هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر أمس قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل.

وأكَّد الحزب في بيان «قصف مجاهدو المقاومة قاعدة جليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية».

ولجأ عشرات الإسرائيليين إلى الملاجئ في وقت مبكر من صباح السبت جراء تسلل أربع طائرات مُسيَّرة من لبنان.

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي بتضرر مبنى في الجليل الغربي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في خليج حيفا وجميع أنحاء الجليل.

وكشف الموقع عن اعتراض إحدى المُسيَّرات التي تسللت وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية.

بِدَوْرها، أفادت قناة 13 الإسرائيلية بعبور أربع طائرات مُسيَّرة من لبنان وجرى اعتراض إحداها ولحقت أضرار بمصنع في منطقة أخزيف بشمال نهاريا، مشيرة إلى دوي صافرات الإنذار في منطقة الخليج والجليل بعد انطلاق 15 صاروخًا من لبنان وتم اعتراض بعضها.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه «تم تحديد عدد من الأهداف الجوية المشبوهة التي عبرت إلى الداخل من لبنان، نجح سلاح الجو في اعتراض هدف واحد».

وذكر الجيش أنه «خلال الحدث، جرت عدَّة محاولات اعتراض من قبل سلاح الجو، وتم تفعيل الإنذار الصاروخي بسبب الخوف من سقوط شظايا الاعتراض». وأشارت القناة إلى إصابة 11 شخصًا بينهم 4 إصاباتهم متوسطة ليلًا في جوش دان بوسط إسرائيل، لافتةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عن اكتشاف ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأصابت 11 شخصًا.