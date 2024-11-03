أميركا تعلن نشر قدرات عسكرية إضافية فـي الشرق الأوسط

واشنطن ـ د.ب.أ: أعلنت أميركا نشر قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط، وسط تصعيد في المنطقة.
وقال بات رايدر، السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر مدمِّرات دفاع صاروخي باليسيتي إضافية وسرب مقاتلات وطائرة نقل وعدة قاذفات قنابل طويلة المدى من طراز (بي-52)، تابعة للقوات الجوِّيَّة الأميركية في المنطقة».
وبالإضافة إلى القرار بنشر بطارية دفاع جوِّي متقدمة في إسرائيل وتعزيز القوات الأميركية في شرق البحر المتوسط، تهدف الإجراءات إلى تعزيز الأمن في المنطقة وردع أي تصعيد آخر.
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