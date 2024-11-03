نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والمصابين بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، فيما أفادت مراسلتنا بسقوط عدد من الضحايا في الغازية وصيدا وصور.

ووفق المراسلة، فقد أدت غارة إسرائيلية على حارة صيدا إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 جرحى في حصيلة أولية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة برغز جنوب لبنان.

إلى ذلك، قتل شخصان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة جبال البطم في قضاء صور، فيما قتل شخص وأصيب 7 آخرون جراء غارة على بلدة الغازية جنوب لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة إنقاذ طفلة على قيد الحياة في بلدة الغازية قرب مدينة صيدا جنوب لبنان.

وفي بلدة برج قلاويه جنوب لبنان، قتل 3 لبنانيين جراء غارات إسرائيلية، استهدفت أيضا بلدتي عربصاليم والقليلة.

وفي بنت جبيل، تسببت الغارة الإسرائيلية على مبنى مجاور لمستشفى تبنين الحكومي بأضرار جسيمة بالمستشفى.

كما أظهر مقطع فيديو آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مزارعين ورعاة في وطى الخيام، وتمكنت قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني من سحب جثامين 5 قتلى من أصل 20 حتى الآن في البلدة.

أما في شرق لبنان، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم تحذيرا عاجلا إلى أهالي بعلبك ودوروس بضرورة الإخلاء.

وشنت المقاتلات الحربية غارة على منطقة سحمر، وغارة أخرى على منطقة مشغرة في البقاع الغربي.

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد في آخر تحديث لها، إن "عدد الضحايا الإجمالي للحرب الإسرائيلية على لبنان بلغ 2968 شهيدا و13319 جريحا منذ بدء العدوان".

أما الأمم المتحدة فقد قالت إن الوضع الإنساني في لبنان أسوأ مما كان عليه في حرب 2006.