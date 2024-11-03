نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الـ394.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 394 للحرب.

وجاء في تفاصيل التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمشافي 27 قتيلا و86 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 43.341 قتيلا و102.105 إصابة، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ولفتت الوزارة في بيان منفصل إلى أن أكثر من 300 أسير من الكوادر الصحية، تم اعتقالهم في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

وقال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، الأحد، إن القوات الإسرائيلية استهدفت ليلة الأحد مربعات سكنية في محيط المشفى ما أثار خوف ورعب المرضى المتواجدين في مرافقة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني متواجدون حاليا في شمال القطاع المحاصر 60% منهم من الأطفال والنساء.