الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، التي طالت العشرات في مخيم الفوار جنوبي الخليل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات "رام الله، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، والخليل".

وأشار البيان المشترك إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 11 ألفا و500 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الشامل على قطاع غزة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.