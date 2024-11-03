العالم اليوم - الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب مواد مخدرة في الحدود الشرقية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأردني يعلن مقتل مهرب مواد مخدرة في الحدود الشرقية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الأحد، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجرا، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية.

وبيّن المصدر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "محاولات اجتياز الحدود استمرت منذ ساعات الفجر الأولى، إذ حاولت أكثر من مجموعة الاجتياز مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية".