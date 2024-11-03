العالم اليوم - "صندوق النقد" سيبدأ الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

كان مدبولي قال الشهر الماضي إن صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زياده حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين غورغييفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.