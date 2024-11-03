العالم اليوم - مصر ستبدأ الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

كان مدبولي قال الشهر الماضي إن صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مصر ستبدأ الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد .. في رعاية الله وحفظة