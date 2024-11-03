بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مولدوفا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - توجه الناخبون في مولدوفا اليوم /الأحد/ إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، وتتنافس فيها الرئيسة الحالية مايا ساندو مع المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي لمولدوفا)، ومن المقرر أن تغلق الأبواب في التاسعة مساء بالتوقيت ذاته.

وأشارت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية إلى أن ساندو المؤيدة للانضمام للاتحاد الأوروبي قد حصلت في الجولة الأولى التي جرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي على 42 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل ستويانجلو على 26 في المائة فقط من الأصوات.

يذكر أن تعدد سكان مولدوفا - التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق - يبلغ حوالي 5ر2 مليون نسمة وقد قدمت البلاد طلبا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقد حصلت مولدوفا - إلى جانب أوكرانيا - على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022.. ووافقت بروكسل في شهر يونيو الماضي على بدء مفاوضات انضمام مولدوفا.