نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمليات البرية في لبنان ما دام استدعت الضرورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أكد استمرار العمليات البرية في لبنان ما دام دعت الحاجة إلى ذلك.

يأتي هذا التصريح في سياق التصعيد المستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة تبادلًا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

وكان جالانت قد دعا سابقًا الجيش الإسرائيلي للاستعداد لعملية برية شاملة في لبنان، مشددًا على ضرورة تأمين الحدود الشمالية وضمان عودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان.