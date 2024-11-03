نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: فوضى في التصويت المبكر وتنافس حاد بين ترامب وهاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت جينجر تشابمان، عضوة في الحزب الجمهوري الأمريكي، بأن الانتخابات الرئاسية هذا العام تختلف عن سابقاتها وتشهد العديد من التغيرات.

خلال مداخلة عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أشارت إلى وجود بعض الفوضى في عملية التصويت المبكر، خاصة في الولايات المتأرجحة، حيث تعتبر هذه المناطق حاسمة في تحديد الفائز في السباق الانتخابي.

تقارب كبير في استطلاعات الرأي

ذكرت تشابمان أن استطلاعات الرأي الحالية تُظهر تقاربًا كبيرًا بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات في 5 نوفمبر.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحملات الانتخابية، فإن حالة عدم اليقين تسيطر على المشهد.

حث الناخبين على التصويت

أوضحت تشابمان أن حملة ترامب تكثف جهودها لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا، في محاولة لتعويض التأييد الكبير الذي تحظى به كامالا هاريس بين الناخبات الأمريكيات.

من جانبها، تعتمد هاريس على دعم واسع بين النساء وتسعى لجذب أصوات إضافية، بينما يحاول ترامب جذب الأصوات المترددة لتعزيز فرصه بالفوز.

ترقب يوم الانتخابات

وأضافت تشابمان أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن، وأن الجميع ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة كيف ستجري الأمور في يوم التصويت الرسمي.

وتبقى الولايات المتأرجحة محل اهتمام خاص، نظرًا لدورها الحاسم في تحديد الرئيس القادم للولايات المتحدة.