نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن وصول قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" إلى منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت القيادة المركزية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "وصلت قاذفات القنابل الاستراتيجية B-52 Stratofortress من جناح القنابل الخامس في قاعدة مينوت الجوية إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى".

في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن نيتها نشر قدرات عسكرية جديدة في المنطقة، والتي من المتوقع أن تصل "خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة تعتبر بمثابة "دفاع عن إسرائيل" وتحذير لإيران، وفق ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وأوضح البيان أن وزير الدفاع الأمريكي "يؤكد بوضوح أنه إذا حاولت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها استغلال هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية للدفاع عن مواطنيها".

تشمل القدرات العسكرية الجديدة التي تم الإعلان عنها وسائل دفاعية ضد الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل من طراز بي-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل حليفتها الأساسية، وقد واجهت هذه الأخيرة تهديدات من إيران وحلفائها الإقليميين منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

علاوة على ذلك، فإن إسرائيل تتصدى أيضًا لحزب الله اللبناني على جبهتها الشمالية. وقد استهدف الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر أهدافًا عسكرية في إيران ردًا على هجوم صاروخي إيراني استهدف الأراضي الإسرائيلية في الأول من الشهر ذاته.