عاجل - من أجل الظهور في برنامج كوميدي.. هاريس تتجه نحو نيويورك

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أحمد جودة - القاهرة - قامت كامالا هاريس، المرشحة للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، بزيارة غير معلنة إلى نيويورك للظهور في برنامج كوميدي تلفزيوني شهير. وكان من المقرر أن تتجه إلى ديترويت بعد توقف في شارلوت بولاية نورث كارولينا ضمن حملتها الانتخابية، لكنها قررت فجأة التوجه إلى نيويورك أثناء وجودها على متن طائرة "إير فورس تو".

برنامج "ساترداي نايت لايف"

ورفضت حملة هاريس التعليق على التغيير، إلا أن مصادر أشارت إلى أنها ستظهر في برنامج "ساترداي نايت لايف" الشهير، والذي يذاع الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "رويترز". وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج استضاف سابقًا شخصيات بارزة في السباق الرئاسي، مثل باراك أوباما وجون مكين ودونالد ترامب.

ووصلت هاريس السبت إلى تجمع انتخابي في ولاية نورث كارولينا، حيث توقفت طائرة ترامب الخاصة على المدرج القريب، في مشهد يظهر اهتمام المرشحين بالتركيز على الولايات الحاسمة التي قد تحدد مصير الانتخابات.