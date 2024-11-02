نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 آلاف قتيل في لبنان منذ بدء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات اللبنانية، السبت، بمقتل 71 شخصًا على الأقل جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان، الجمعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى مايقرب من 3000، منذ بدء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قبل نحو أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 169 شخصًا آخرين أصيبوا في شتى أنحاء لبنان، الجمعة.

وأفادت بأن أكبر عدد من الضحايا سقط جراء الهجمات التي استهدفت شمال شرق البلاد، حيث قُتل 52 شخصًا على الأقل.

وتعلن وزارة الصحة اللبنانية عادة عن الحصيلة الإجمالية للضحايا في مساء اليوم التالي.

وقتل ما لا يقل عن 2968 شخصًا، من بينهم 183 قاصرًا، وأصيب 13319 منذ اندلاع القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في لبنان في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.