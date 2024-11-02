الانتخابات الأمريكية 2024 | هاريس تتقدم في ولايات متأرجحة.. وترامب يتمتع بميزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - في غضون أربعة أيام فقط، ستتنافس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس مع منفسها الجمهوري دونالد ترامب، حيث يدلي الأمريكيون بأصواتهم في انتخابات 2024 وبينما تتقدم هاريس على ترامب في ولايتين متأرجحتين إلا ان الحزب الجمهوري يتمتع بميزة في المجمع الانتخابي مما يضع البلاد في مأزق وطني.

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ومع إدلاء أكثر من 55 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل، تتدفق بيانات التصويت المبكر، لكن استطلاعات الرأي الوطنية لا تزال تُظهر أن المرشحين في طريق مسدود وفقا لما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ومع ذلك، يُظهر استطلاع رأي جديد أن هاريس قد يكون لها أفضلية في ولايتين رئيسيتين متأرجحتين، وهو ما سيكون حاسمًا للتقدم في المجمع الانتخابي.

ويُظهر أحدث متوسط ​​لاستطلاعات الرأي الوطنية، التي جمعتها FiveThirtyEight، أن هاريس تتقدم بفارق 1.2 نقطة على ترامب. في المتوسط، كانت هاريس متقدمة بشكل طفيف على ترامب، لكن هذه الفجوة تقلصت بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

الولايات المتأرجحة

وأشارت مجموعة جديدة من استطلاعات الرأي من CNN وSSRS إلى بعض التقدم الأكثر تحديدًا في ولايتين متصارعتين، والتي أصبحت أكثر تقاربًا في الأسابيع الأخيرة، أظهر استطلاع للرأي بين الناخبين المحتملين أن هاريس تتقدم بفارق 5 نقاط على ترامب في ميشيغان، بنسبة 48 في المائة مقابل 43 في المائة، وفي ويسكونسن، أظهر الاستطلاع تقدم هاريس بفارق 6 نقاط، وكلا النتيجتين خارج هامش الخطأ، مما يشير إلى أن هاريس قد تنتزع تقدمًا صغيرًا في تلك الولايات الأسبوع الجاري.

بنسلفانيا

ومع ذلك، في ولاية بنسلفانيا، لا يزال كلا المرشحين في طريق مسدود بنسبة 48 في المائة لكل منهما وكانت ولاية بنسلفانيا، التي لديها 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، محورًا رئيسيًا لحملة ترامب وهاريس في هذه الانتخابات، وتوقف المرشحان في الولاية عدة مرات في الشهر.

وسبق وانقلبت بنسلفانيا لصالح ترامب في عام 2016، لكن الرئيس بايدن استعاد ولايته الأصلية في عام 2020، وكان الفوزان في كلتا الحالتين في غضون بضعة في المائة من بعضهما البعض، مما يعني أن كل العيون على الولاية هذا العام.

مأزق وطني

وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت هذا الأسبوع (منذ 26 أكتوبر) نتائج متباينة، حيث تقدمت هاريس في بعض الاستطلاعات، وتقدم ترامب في استطلاعات أخرى، وأظهرت بعضها التعادل، ومع ذلك، لم تظهر أي استطلاعات هوامش تتجاوز بضع نقاط، خارج هامش الخطأ، مما يعني أن المرشحين في مأزق فعلي.

وقد يكون هذا نذير شؤم للديمقراطيين، الذين فازوا بالتصويت الشعبي في الانتخابات الثمانية الأخيرة (باستثناء عام 2004، عندما أعيد انتخاب جورج دبليو بوش)، ولأن الحزب الجمهوري يتمتع بميزة في المجمع الانتخابي، فإن مثل هذه الأرقام الوطنية القريبة قد تثير قلق حملة هاريس.

ويؤكد تحليل صحيفة إندبندنت للمجمع الانتخابي أن أيا من المرشحين لا يمكنه تجاوز الخط إلى 270 صوتا بدون الولايات المتأرجحة، وفي المتوسط، تظهر استطلاعات الرأي في هذه الولايات - أريزونا وجورجيا وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية ونيفادا - ميزة ضئيلة لكل من هاريس أو ترامب.