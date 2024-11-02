نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف صاروخي من لبنان يصيب 11 إسرائيليًا ويثير حالة من الفزع في وسط إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُصيب 11 إسرائيليًا بجروح إثر قصف صاروخي من لبنان استهدف وسط إسرائيل فجر اليوم، وفقًا لما أفادت به «هيئة البث الإسرائيلية» في خبر عاجل.

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد التوترات بين الطرفين، مع تزايد القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تفاصيل الهجوم

حسب الإعلام العبري، سقط أحد الصواريخ على مبنى في بلدة الطيرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متوسطة وثمانية آخرين بإصابات طفيفة.

كما أطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، لتنبيه السكان وحثهم على الاحتماء في الملاجئ.

رد جيش الاحتلال

صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم شمل إطلاق عدة رشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

وأضاف البيان أنه تم اعتراض بعض الصواريخ عبر منظومة الدفاع الجوي، فيما سقط صاروخ واحد على الأرجح في المنطقة المستهدفة، مع تأكيد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الهجوم.

مقطع فيديو يوثّق لحظة الانفجار

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة «إكس»، مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوط الصاروخ في وسط إسرائيل، حيث يظهر في المقطع انفجار ضخم تلاه اشتعال النيران في الموقع.

أثارت هذه المشاهد حالة من الهلع بين السكان، وزادت من حدة التوترات في المنطقة.

السياق والتداعيات

يأتي الهجوم في ظل تزايد حدة القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية تطورات متسارعة على الأرض.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، أورد الإعلام العبري تقارير تفيد بسقوط قتلى ووقوع أضرار مادية كبيرة في المناطق الشمالية من إسرائيل.