نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي قطاع غزة مروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الخميس، أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة مروع.

ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس "الجميع لحماية المستشفيات والالتزام بالقانون الدولي".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تدوينة على منصة "X" إن "المنظمة تدين الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مستشفى كمال عدوان والذي تسبب في إصابة بعض أفراد طاقم المستشفى، وضرب مخزنا به إمدادات منقذة للحياة تقدمها منظمة الصحة العالمية عبر بعثات معقدة، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه وخزانات المياه فوق المستشفى".

وأشار تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن المستشفى بالكاد يعمل منذ الغارة الأخيرة، مشددا على أن الهجوم الأخير يعرض حياة المرضى لخطر جسيم.