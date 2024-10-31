نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة آخرين شمال إسرائيل إثر رشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" اللبناني على منطقة الكريوت في خليج حيفا شمالي إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "أسفرت الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الكريوت، شمال حيفا، عن مقتل امرأة وشاب بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجراح طفيفة".

وأصيبت شابة إثر سقوط شظية صاروخية على سيارة بالقرب من "غيل عام" الواقع بين مدينة شفاعمرو ومنطقة الكريوت، كما أسفر سقوط شظايا صاروخية على حافلة ركاب في المنطقة عن تسجيل عدد من حالات الهلع.

وبحسب السلطات الإسرائيلية: "قُتل رجل (30 عاما) وامرأة (60 عاما)، وأصيب رجل (71 عاما) بجروح طفيفة، إثر سقوط قذيفة صاروخية وشظايا في كرم زيتون بالقرب من شفاعمرو في الجليل".