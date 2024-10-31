نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم عبر بلدة الخيام حيث تدور اشتباكات عنيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان اليوم الخميس، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تحاول التقدم عبر بلدة الخيام جنوب لبنان حيث تدور اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حزب الله اللبناني.

ولفتت المراسلة إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة تدور في هذه الاثناء شرق معتقل الخيام سابقا، بين مقاتلي حزب الله وجنود الجيش الاسرائيلي الذين يحاولون التقدم في الحي الشرقي للمدينة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تستخدم الوسائل الدفاعية الدخانية لتغطية تحركاتها في المواجهات المباشرة الحاصلة شرق مدينة الخيام.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف حتى اللحظة ‏تجمعات لجنود الجيش الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام وفي منطقة وطى الخيام جنوب شرق ‏البلدة ‌‏بصليات صاروخية وقذائف المدفعية مرات عدة.

كما استهدف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية، أكثر من مرة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفادت المراسلة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت 7 غارات جوية على بلدة الحوش جنوبي لبنان بعد إنذارات بالإخلاء.

وأنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سكان 10 بلدات جنوب لبنان، وطلب منهم مغادرة منازلهم إلى ما بعد نهر الاولي وعدم العودة.