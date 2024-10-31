نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع نهائي يظهر تقدم ترامب على هاريس بثلاث نقاط مئوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس بثلاث نقاط مئوية.

جاء ذلك في الاستطلاع النهائي الذي أجرته صحيفة Daily Mail وشركة J.L. Partners قبل يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم 5 نوفمبر.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، أعرب 49% من الناخبين المحتملين عن استعدادهم للتصويت لصالح مرشح جمهوري، و46% عن استعدادهم للتصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي.

وبحسب الاستطلاع، أشار ما مجموعه 1% من المستطلعين إلى استعدادهم للتصويت للمرشحين المستقلين.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر بين 1000 ناخب محتمل. ويبلغ هامش الخطأ 3.1 نقطة مئوية.