نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاوف أمنية تدفع نتنياهو لتأجيل حفل زفاف نجله وتغيير خطط الكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اضطر إلى تغيير خطط حياته الشخصية والمهنية بسبب مخاوف أمنية متزايدة.

وأبرز هذه التغيرات هو تأجيل حفل زفاف نجله أفنير للمرة الثانية، الذي كان من المقرر إقامته في نهاية شهر نوفمبر.

تأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو

حسب صحيفة "واينت" العبرية، كان حفل زفاف أفنير نتنياهو مزمعًا في "حفات رونيت" بتاريخ 26 نوفمبر.

لكن نتنياهو قرر تأجيله نظرًا لتصاعد التوترات الأمنية في ظل تهديدات حزب الله بإطلاق مسيرات وطائرات دون طيار.

في محادثات مغلقة، أكد نتنياهو أن الوضع الأمني لا يسمح بالمخاطرة بإقامة الحفل، معتبرًا أن التأجيل هو الخيار الأكثر أمانًا.

قلق من تهديدات الطائرات المسيرة

لم يقتصر القلق على الأمور الشخصية، بل امتد إلى المسائل الرسمية، إذ أبدى نتنياهو استغرابه من استمرار اجتماعات الكنيست في مقرها التقليدي بالقدس، في ظل تزايد التهديدات الأمنية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو تساءل علنًا في مكتبه: "ماذا سنفعل إذا جاءت طائرة دون طيار إلى هنا الآن؟" ورغم وجود أنظمة فعالة لاعتراض الصواريخ، أعرب عن قلقه الخاص من الطائرات المسيرة، التي تشكل تهديدًا مختلفًا.

هجوم سابق على منزل نتنياهو

يزيد من مخاوف نتنياهو تعرض منزله في قيسارية لهجوم بالطائرات المسيرة في وقت سابق من الشهر الحالي، مما دفعه إلى التفكير بجدية في اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال تغيير مكان انعقاد الكنيست للدورة الشتوية.