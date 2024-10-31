نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: "سنواجه المخالفين ولن نسمح بالهجرة غير القانونية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحاته الاخيرة عزمه على مواجهة كل المخالفين والتصدي للهجرة غير القانونية إذا فاز في الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

هجوم على كامالا هاريس والحزب الديمقراطي

وفي تصريح آخر، هاجم ترامب نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، واصفًا إياها بأنها "أسوأ من تولى منصب نائب الرئيس" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف أن أعضاء الحزب الديمقراطي يدركون جيدًا أن الجمهوريين سيفوزون في الانتخابات المقبلة، مما يعكس ثقته الكبيرة في فرصه الانتخابية.