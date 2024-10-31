العالم اليوم - ميقاتي: الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها "جريمة حر

انتم الان تتابعون خبر ميقاتي: الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء مدن من سكانها "جريمة حر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "أن التهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضد المدنيين اللبنانيين بإخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا".

وأشار في تصريح إلى أنه أبلغ هذا الموقف إلى الهيئات الدبلوماسية الفاعلة طالبا تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وهذا النهج المرفوض بكل المعايير الدولية والإنسانية".

وقال ميقاتي: "لقد تبلغنا من الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين بالأمس أنه سيسعى في إسرائيل للتوصل إلى حل يوقف إطلاق النار تمهيدا للبحث عن سبل التطبيق الكامل للقرار 1701، ونحن في انتظار أن نتبلغ منه نتائج اتصالاته، علما أن التصعيد الإسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل، على الأقل في الفترة القصيرة المقبلة".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية عقد سلسلة لقاءات دبلوماسية واجتماعات وزارية في السرايا اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة ليزا جونسون وعرض معها الأوضاع والمستجدات الراهنة.

كما استقبل سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، الذي سلّمه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور" المنتدى الحضري العالمي" في القاهرة في الرابع من الشهر المقبل.

واجتمع ميقاتي مع وزير خارجيته عبد الله بو حبيب وعرض معه آخر الاتصالات الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وطلب منه متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر الكتيبة النمساوية، ضمن قوات "اليونيفيل".

وأدان ميقاتي الاستهداف الإسرائيلي لقوات "اليونيفيل"، مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب.