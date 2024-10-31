العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد تشكيل مضاد للدبابات بحزب الله

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد تشكيل مضاد للدبابات بحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات حربية إسرائيلية قتلت هذا الأسبوع محمد خليل عليان، قائد التشكيل المضاد للدبابات في قطاع حجر التابع لجماعة حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان "اغتلنا محمد خليل عليان مسؤول وحدة القذائف المضادة للدروع لدى حزب الله في منطقة حجير خلال الأسبوع الماضي".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الالكتروني عن الجيش الإسرائيلي القول إن سلاح الجو نفذ ضربة سريعة، أمس الأربعاء، ضد وحدة جوية تابعة لحزب الله، كانت أطلقت صاروخا على طائرة شمال صور، دون أن تصبها.

وبالإضافة إلى ذلك، ضرب سلاح الجو الاسرائيلي أمس ما يقرب من 150 هدفا لحركة حماس وحزب الله في غزة ولبنان، بما يشمل مواقع عسكرية، ومراكز قيادة، ومستودعات أسلحة، ونقاط مراقبة، ومنصات إطلاق صواريخ، بحسب تقرير الصحيفة.

واليوم الخميس، استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة على طريق الكحالة - عاريا في جبل لبنان، كما استهدفت دراجة نارية على طريق العامرية الناقورة جنوبي لبنان، بحسب ما ذكر مراسلنا.

وأسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في بلدة سحمر بالبقاع الغربي بغارات اسرائيلية صباحا.

كما قتل 4 أشخاص في بلدة بوداي بمحيط بعلبك بغارة استهدفت منزلا، فيما قتل شخص في استهداف من مسيرة إسرائيلية في بلدة القرعون في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأفاد مراسلنا بأن معظم المناطق اللبنانية تشهد، حاليا، تحليقا مكثّفا للمسيرات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن بلدة شيحين، بجنوب لبنان، تعرضت للقصف بالقذائف الفوسفورية.