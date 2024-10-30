العالم اليوم - حظر أونروا .. مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - أعرب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قلقا إزاء حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا" ويدعو إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية".

وقال مجلس الأمن الدولي الأربعاء إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.

وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه البالغ من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين.

وطالب مجلس الأمن في بيان كل الأطراف إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لدخول وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

ولاقى قانون حظر الأونروا الذي أقره الكنسيت بأغلبية ساحقة، يوم الاثنين، إدانات فلسطينية وعربية ودولية.

واعتبر سكان المخيمات في الضفة الغربية القانون بمثابة محاولة إسرائيلية للقضاء على المخيمات وفكرة حق العودة.