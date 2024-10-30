العالم اليوم - لبنان يعلن عدد قتلاه منذ أكتوبر 2023

انتم الان تتابعون خبر لبنان يعلن عدد قتلاه منذ أكتوبر 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية في لبنان بلغت 2822 قتيلا و12937 مصابا، منذ أكتوبر 2023 عندما بدأ التصعيد.

ووفقا لمصادر محلية، أدت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى تدمير أكثر من 1700 مبنى، وألحقت أضرارا بـ14 ألف مبنى آخر.

كما تسببت بأضرار تقدر بنحو 500 مليون دولار في المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الأخرى، واحترقت 40 ألف شجرة زيتون بسبب الحرائق الناجمة عن القصف، وفقد 340 ألف رأس حيوان.

وشددت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستهدفت في الأساس الضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق الحدودية في الجنوب.

والأربعاء شنت إسرائيل عشرات الغارات التي على مدينة بعلبك ومحيطها في البقاع شرقي لبنان، بعدما أصدر جيشها إنذارا بالإخلاء للسكان.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن الغارات الإسرائيلية طالت مدينة بعلبك وبلدات عين بورضاي وايعات والعسيرة، وخرانات للوقود في دورس، وعددا من البلدات الاخرى.