العالم اليوم - "PIF" و"غوغل كلاود" يطلقان مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي

انتم الان تتابعون خبر "PIF" و"غوغل كلاود" يطلقان مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أعلن صندوق الاستثمارات العامة و"غوغل كلاود"، اليوم الأربعاء، عن شراكة استراتيجية لإطلاق مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي في السعودية، والذي من المتوقع أن يضيف للنتاج المحلي الإجمالي للمملكة 71 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، بحسب بين مشترك.

وبحسب البيان فإن المركز الجديد سيقام قرب مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية من المملكة.

جرى توقيع الشراكة الجديدة خلال النسخة الثامنة لمنتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض، وتتضمن الشراكة تطوير قدرات الكفاءات السعودية في سوق العمل من خلال برامج ذكاء اصطناعي ومهارات رقمية تفيد الملايين من الطلاب والموظفين، بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية للمملكة بتحقيق نمو بنسبة 50 بالمئة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبموجب الشراكة، سيتمكن العملاء من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من "غوغل كلاود" لدعم النمو في مختلف القطاعات وزيادة قدرة تطوير التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي. ويتيح المشروع للشركات ومستهلكيها الاستفادة من مستويات جودة أفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدمات البيانات، وبشكل أسرع على صعيد محلي.

وستشمل البنية التحتية عالية الأداء والمخصصة لهذا الغرض أحدث مسرعات وحدات معالجة الموتر (TPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) بالإضافة إلى منصة " Vertex AI"، وهي منصة التطوير المتخصصة من غوغل كلاود والتي تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي. كما أن هذه الشراكة خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وفقا للبيان.

ولتعزيز النماذج باللغة العربية، ستعمل غوغل كلاود وصندوق الاستثمارات العامة على تعزيز قدرات اللغة العربية في تطبيق "جيميني"، الذي يعد عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل، وذلك من خلال الجمع بين مجموعات إضافية لبيانات اللغة العربية مع تقنية "غوغل كلاود". وستُتاح للشركات المحلية والباحثين والمطورين الفرصة لربط هذه النماذج بأنظمتهم ليتمكنوا من بناء تطبيقات متطورة للذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

وتشير تقديرات البحث الأولي الذي أجرته شركة "غوغل كلاود" من خلال شركة "أكسس بارتنرشيب" الاستشارية المتخصصة في مجال سياسات التقنية، إلى أن مركز الذكاء الاصطناعي الجديد يمكن أن يضيف بشكل تراكمي ما يزيد عن 265 مليار ريال سعودي (قرابة 71 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال ثماني سنوات. ومن المتوقع أن يؤدي النشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن اعتماد الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى تمكين استحداث آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي تتطلب مهارات عالية.

ويعتمد الاستثمار الجديد على التواجد الحالي لشركة "غوغل كلاود" في المملكة، الذي يشمل منطقة الدمام السحابية، التي تم إطلاقها العام الماضي كجزء من شبكة "غوغل كلاود" العالمية الحالية المكونة من 40 منطقة.