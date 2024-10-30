بروكسل تسعى لإلزام دول الاتحاد بتخصيص 20% من ميزانية الاتحاد لاحتياجات الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفنلندي السابق سولي نينيستو أن بروكسل تسعى لإلزام دول الاتحاد بتخصيص 20% من ميزانيته لاحتياجات الدفاع.

وجاء في التقرير الذي أعده نينيستو نيابة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين: "يجب تخصيص 20% من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الاتحاد والاستعداد للأزمات".

ويقترح التقرير الاستعداد لـ "هجوم روسي على إحدى دول الاتحاد" باعتباره "أسوأ سيناريو" للأمن في أوروبا، أو لبدء أزمة مشابهة لوباء "كوفيد-19"، ما يؤثر في نفس الوقت على القطاعات الرئيسية في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

ويقترح نينيستو وضع كل الصلاحيات اللازمة للاستجابة لهذه الأزمات في أيدي المفوضية الأوروبية، وقال: "من الضروري إنشاء مركز داخل المفوضية الأوروبية لتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة ورفع مستوى الاطلاع على المعلومات الخاصة بالأوضاع الراهنة"، ويجب أن يتعامل هذا المركز مع "توزيع الموارد المشتركة" في حال حدوث "أزمات عسكرية أو هجينة".

كما طلب من المفوضية الأوروبية تسريع تطبيق استراتيجية تطوير صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي وتطوير التقنيات العسكرية، فضلا عن التعاون الكامل بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.