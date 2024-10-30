نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرب من المسيرات يستهدف شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي دون توقف في نهاريا وعكا وحيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في لبنان بأن سربا من الطائرات المسيرة أطلق من جنوب البلاد باتجاه أهداف عسكرية في نهاريا وحيفا.

وأكدت مراسلة "RT" أن صافرات الإنذار تدوي دون توقف في نهاريا وعكا وحيفا وسلاح الجو الإسرائيلي يستنفر وسط أنباء عن اختراق عدد من المسيرات لأراضي البلاد.

ورصدت المراسلة سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من نهاريا بعد فشله بالانطلاق نحو الهدف.

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم": "نحو خمس طائرات دون طيار تحلق في السماء الشمالية لأكثر من 20 دقيقة".

وأشارت المراسلة إلى أن المسيرات تخطت الدفاعات الجوية كما تجاوزت مدينة حيفا إلى جنوبها.