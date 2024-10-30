6 شهداء في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا
استشهد، اليوم، ستة فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات، أنه تم نقل ستة شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى "كمال عدوان" في مخيم جباليا، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الأهالي في سوق مشروع /بيت لاهيا/.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفا و163 شهيدا، و101 ألف و510 جرحى، أغلبهم من النساء والأطفال.
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