إيران تحذر إسرائيل من «عواقب مريرة» والعراق يشتكي فـي مجلس الأمن

طهران ـ بغداد ـ ا.ف.ب: توعَّد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بـ»عواقب مريرة» بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سلامي قوله إن إسرائيل «فشلت في تحقيق أهدافها المقيتة» من خلال ضرباتها الجوية السبت. وقال سلامي إن الهجوم الإسرائيلي «سوء تقدير وعجز» محذرًا من «عواقب مريرة لا توصف». من جانبه تقدَّم العراق رسميًّا بمذكّرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي «تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بـ«استخدام المجال الجوِّي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وفق ما قال الناطق باسم الحكومة في بيان.
وكانت هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية ذكرت السبت أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوِّي العراقي المتاح للجيش الأميركي «لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جوًّا البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية» نحو إيران في هجومها الذي قالت «إسرائيل» إنه استهدف بطاريات صواريخ ومصانع لإنتاج الصواريخ. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن العراق «تقدَّم رسميًّا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، في 26 أكتوبر.
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