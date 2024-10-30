فـي مجلس الأمن .. إسرائيل وإيران تتبادلان الاتهامات بتهديد السلام

نيويورك ـ ا.ف.ب: تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتهديد السلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد مساء الاثنين بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية، مشددتين على حق كل منهما في الدفاع عن النفس.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن «العدوان الإسرائيلي على إيران واضح ولا يحدث بشكل منعزل. هذا الهجوم العدواني جزء من اتجاه أوسع ومستمر للعدوان والإفلات من العقاب تزعزع به إسرائيل استقرار المنطقة بأسرها».

في المقابل قال نظيره الإسرائيلي داني دانون إن بلاده دافعت عن نفسها بعد «الهجوم « في الأول من أكتوبر.

وأضاف «لقد وعدنا بأن أفعالهم لن تمر بلا رد» وإسرائيل «وفت بوعودها».

وتابع «إيران زرعت العنف والفوضى والدمار في أنحاء الشرق الأوسط. وهذا العنف لا يقتصر على حدود إسرائيل، بل يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي». على حد قوله.