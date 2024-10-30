عشرات الشهداء فـي قصف إسرائيلي متواصل على غزة .. واتجاه لالتئام طواقم التفاوض خلال أيام

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث أدَّت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم بمدينة غزَّة والشمال. وارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزَّة. وارتفع عدد الشهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة أسماء بمُخيَّم الشاطئ غرب غزَّة إلى 11 فلسطينيًّا بينهم أربعة إعلاميين. ومن بين الشهداء الطفلة زينة الغول التي استشهدت في انتظار الحصول على قطعة بسكويت. وارتقى شهيد ووقع سبع إصابات بقصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في ساحة مسجد القسام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع. واصيب عدد من الفلسطينيين في قصف على دوار جباليا البلد. وتستمر العملية العسكرية البرية في جباليا ومُخيَّمها منذ الخامس من اكتوبر مخلفة نحو ألف شهيد ممن وصلوا المشافي. وارتقى شهيد ومصابون في قصف بمُسيَّرة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة رفح. ويواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل وسط وغرب مدينة رفح التي اجتاحتها الدبابات الإسرائيلية في السابع من مايو الماضي. وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزَّة. وفي خان يونس استشهد ثلاثة فلسطينيين؛ اثنان منهم في قيزان. يأتي ذلك فيما مدد رئيس الموساد ديدي بارنيع إقامته في قطر عقب انتهاء اجتماع بشأن الخطوط العريضة لصفقة التبادل. ويدرس الطرفان تجديد المفاوضات بين إسرائيل وحماس وعقد كافة طواقم التفاوض «خلال أيام». وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية «نحن نناقش مخططًا شاملًا يأخذ في الاعتبار المبادرة المصرية. هذا المخطط تم وضعه في الأسبوعين الماضيين، وهو الأحدث للاتصالات الحالية. المحادثات كانت جيدة». ونقلت القناة عن المصدر الإسرائيلي قوله إن «النية هي عقد اجتماع رباعي. سنعقد قمة هذا الأسبوع ونبدأ بمشاركة الطواقم لمعرفة ما إذا كان هناك طريق يمكن اتباعه نحو التوصل إلى اتفاق».