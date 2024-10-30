نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: "لن نتسامح" مع الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، قدرة بلاده على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإيراني: "نحن قادرون على تنفيذ عشرات العمليات ضد إسرائيل"، مشددًا على أن الدفاعات الجوية الإيرانية قوية، وفقًا لما أوردته وكالة "إرنا".

وأضاف الوزير الإيراني أنه لم يحدث أي خلل في وتيرة إنتاج الصواريخ، وذلك ردًا على ما تناقله مسؤولون إسرائيليون بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وتعهد وزير الدفاع الإيراني بالرد على الهجوم الإسرائيلي، وعدم التسامح معه.

وشدد نصير زاده على أنه "لم تدخل أي طائرة مقاتلة إلى إيران خلال الهجوم الإسرائيلي".

وكان وزير الدفاع الإيراني، قد قال الإثنين الماضي، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير تسبب في أضرار خفيفة، وقاموا بتعويضها على الفور.

ونقلت وكالة "أرنا"، عن نصر زاده، قوله إن إسرائيل، التي تواصل عدوانها في المنطقة، تنتهك كافة قواعد القانون الدولي.

وأضاف: "وقعت أضرار خفيفة خلال الهجمات الأخيرة التي شنها النظام الإسرائيلي ضد إيران، وباستخدام معرفتنا وقوتنا العلمية قمنا على الفور بالتعويض عنها".