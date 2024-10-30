نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الغارات الجوية.. إسرائيل تغزو لبنان بريًا من بلدة الخيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام لبنانية إن قوات برية إسرائيلية تتوغل في منطقة رئيسية في جنوب لبنان.

وقال وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأربعاء، إن قوات إسرائيلية تحاول دخول بلدة الخيام، في أكبر توغل في جنوب لبنان منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي منذ نحو شهر.

وقال شاهد عيان في المنطقة، إن قوات إسرائيلية دخلت البلدة من الشرق.

وقالت الوكالة إن عدة دبابات إسرائيلية تقدمت بالفعل إلى الأطراف الشرقية لبلدة الخيام أمس الثلاثاء، وحاولت دخول المدينة "تحت غطاء ناري كثيف من الطائرات المقاتلات والطائرات دون طيار، والمدفعية".

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن هجمات صاروخية على جنود إسرائيليين في الخيام.