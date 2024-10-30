نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تعمل على هدنة 60 يومًا لإنهاء الحرب في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء إن وسطاء أمريكيين يعملون على مقترح لوقف الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وتنظيم حزب الله اللبناني، بداية من وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وقال المصدران، وهما شخص مطلع على المحادثات ودبلوماسي كبير يعمل في لبنان، إن فترة الشهرين ستستخدم لاتمام التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي اعتُمد في عام 2006 للحفاظ على جنوب لبنان خاليا من الأسلحة، التي لا تنتمي إلى الدولة اللبنانية.

والقرار 1701 حجر زاوية في محادثات لإنهاء عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي اندلع بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة، وتصاعد بشكل كبير على مدى الأسابيع الخمسة الماضية.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، الذي يعمل على المقترح الجديد للصحافيين في بيروت، في وقت سابق من هذا الشهر، إن هناك حاجة إلى آليات أفضل لتنفيذ القرار، إذ لم تنفذه إسرائيل، ولا لبنان بشكل كامل.

وأضاف الدبلوماسي الكبير والمصدر المُطلع على المحادثات أن الهدنة التي تستمر 60 يومًا حلت محل مقترح الشهر الماضي من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، والذي تضمن وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا، تمهيدا لدخول القرار 1701 حيز التنفيذ بالكامل.

ومع ذلك حذر المصدران من أن الاتفاق قد ينهار. إذ قال الدبلوماسي "هناك جهد حقيقي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لا يزال من الصعب تحقيقه".

وقال المصدر المطلع على المحادثات إن أحد البنود التي لا تزال إسرائيل تضغط من أجل إدراجها هو القدرة على "التطبيق المباشر" للهدنة من خلال الضربات الجوية أو العمليات العسكرية الأخرى ضد حزب الله في حال خرقه للاتفاق.

وذكرت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى إقرار نسخة تعزز مصالحها من قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يتيح لها التدخل إذا شعرت بتهديد أمنها.

فيما قال مسؤولون لبنانيون إن لبنان لم يتم إطلاعه رسميًا على الاقتراح ولا يمكنه التعليق على تفاصيله.

وتأتي المساعي من أجل وقف إطلاق النار في لبنان قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتزامنا مع حملة دبلوماسية مماثلة بشأن غزة.