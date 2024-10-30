نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: احتجاز الصحفيين الروس في الولايات المتحدة يتعارض مع حرية الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف باحتجاز صحفيين روس في مطار بالولايات المتحدة وصلوا لتغطية الانتخابات الأمريكية، وأكد أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ حرية الإعلام.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بعد استكمال كافة الإجراءات الشكلية، وجميع إجراءات الحصول على جميع تصاريح الدخول، فإن مثل هذا الموقف تجاه الصحفيين يتناقض مع مبادئ حرية الإعلام. وبالطبع هذا غير مقبول بالنسبة لنا".

وكانت قد أعلنت متحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تتجاهل احتجاز الصحفيين الروس في أحد المطارات الأمريكية.وقالت زاخاروفا إن السلطات الأمريكية لم تخطر السفارة الروسية في واشنطن باحتجاز الصحفيين الروس الذين جاءوا لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ووفقا لها، حدث ذلك ليلة أمس الثلاثاء، حيث ذهب الصحفيون إلى هناك "دون تخفٍ"، ولكن "بما يتفق تماما مع الوثائق الصادرة".

وأفقت السلطات الأمريكية عددا من الصحفيين الروس في أحد المطارات، دون توضيح الأسباب.