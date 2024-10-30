نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف خزانات وقود في بعلبك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان مساء اليوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات استهدفت خزانات وقود في سهل دورس بمدينة بعلبك، متسببة بانفجارات ضخمة هزت أرجاء المدينة.

هذا ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنذارا إلى سكان مدينة بعلبك في شرق لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا، مما أثار حالة كبيرة من الهلع بين السكان.

وبعد صدور الإنذار، أعلن محافظ بعلبك الهرمل خضر بشير أن "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية"، مشيرا إلى أننا "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".