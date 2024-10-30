العالم اليوم - فيديو.. سكان بعلبك يفرون من المدينة بعد الإنذار الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سكان بعلبك يفرون من المدينة بعد الإنذار الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - هرع سكان بعلبك إلى الطرق للفرار من المدينة، الأربعاء، وسط حالة هلع بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان المدينة وقريتين تابعتين للمحافظة الواقعة شرقي لبنان، محذرا من ضرب أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنذارا بالإخلاء "لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس"، مرفقا إياه بخارطة للمنطقة، وقال إن الجيش "سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم" داعيا إياهم إلى إخلاء هذه المناطق "فورا".

وبعيد هذا الإنذار، هرع السكان إلى الطرق للخروج من المدينة التي امتلأت مداخلها بالسيارات، وسط حالة من الهلع، وخلت المدينة تدريجيا من سكانها.

وأفاد موفد "دوت الخليج"، أن منطقة بعلبك والمناطق المشمولة بإنذارات الإخلاء الإسرائيلية تشهد حركة نزوح واسعة.

وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إن "هناك حالة هلع في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية".

وفي مقابلة مع "دوت الخليج"، أعرب خضر عن خشيته من أن "نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".

ودعا المسؤول سكان بعلبك إلى المغادرة باتجاه محافظة الشمال، واصفا الوضع في المدينة بأنه "كارثي".

كما قال رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل لـ"دوت الخليج"، إن السكان يغادون المدينة وسط مخاوف من استهدافها، مشيرا إلى أن "في بعلبك حاليا نحو 100 إلف شخص".

وأبدى تخوفه من استهداف قلعة بلعبك التاريخية وما تحوية من تاريخ وتراث ومعنى حضاري وإنساني، قائلا "نتخوف من مشهد تدمير المدينة كما حصل في النبطية وصور ومدن وبلدات تاريخية".

واعتبر "استهداف بعلبك رسالة إسرائيلية للبقاع وكل لبنان".

وجالت سيارات الدفاع المدني على الطرق وطلبت من السكان إخلاء المدينة عبر مكبرات الصوت.

عن بعلبك