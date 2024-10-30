نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله ينفذ هجمات صاروخية ضد القوات الإسرائيلية والاحتلال يرد بمسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عدة عمليات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية، حيث استهدف الحزب تجمعًا لجنود الاحتلال في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام جنوب لبنان مرتين خلال ساعة واحدة باستخدام وابل من الصواريخ.

هجمات صاروخية إضافية

في بيان منفصل، أعلن حزب الله عن استهداف تجمع آخر للقوات الإسرائيلية في منطقة اليعقوصة، عند أطراف بلدة الخيام، بعملية صاروخية إضافية.

رد حزب الله على مزاعم الاحتلال

أكد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن الحزب يمتلك 20% فقط من قدراته الصاروخية هي مبالغة وكذب.

وأضاف: "لم نستخدم بعد كامل قدرتنا الصاروخية"، في إشارة إلى استعداد الحزب لمزيد من العمليات، حسبما نقل موقع الجزيرة.

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده 6 مسيرات أطلقت من لبنان منذ فجر اليوم، وتمكن من اعتراض 5 منها، بينما سقطت واحدة في المنطقة الصناعية بنهاريا شمال إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة المسيرة التي انفجرت أصابت مصنعًا لإنتاج مكونات الطائرات.

صفارات الإنذار في إسرائيل

في المقابل، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل، من بينها "نهاريا"، "شلومي"، و"معالوت ترشيحا"، تحذيرًا من تسلل طائرة مسيرة إلى المنطقة.