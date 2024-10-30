نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشارو بايدن يزورون إسرائيل لإبرام اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك، سيزوران إسرائيل غدًا الخميس، في محاولة لإبرام اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان.

تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود الأمريكية لحل النزاع بين إسرائيل وحزب الله.

اتفاق محتمل لإنهاء القتال

نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إنهم يعتقدون أن حزب الله قد يكون مستعدًا لفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة.

كما أشار المسؤولون إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في غضون أسابيع.

موقف الحكومة الإسرائيلية

بحث رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الصفقة المحتملة مع وزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات، مما يشير إلى موافقته على المضي قدمًا في إبرام الاتفاق.

وأكد المسؤولون أن زيارة مبعوثي بايدن إلى إسرائيل تدل على أن نتنياهو يقترب من اتخاذ موقف حاسم بشأن الصفقة، موضحين أن هوكشتاين كان ينتظر موقفًا نهائيًا من إسرائيل قبل التوجه للزيارة.