حزب الله ينفذ 36 عملية ضد الجيش الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024، وذلك في إطار دعمه للمقاومة الفلسطينية الصامدة في قطاع غزة ودفاعه عن لبنان وشعبه.

وأصدر الحزب 36 بيانًا عسكريًا تناول فيها تفاصيل العمليات التي شملت التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف مواقع وقواعد إسرائيلية في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

تفاصيل العمليات العسكرية

أكد الإعلام الحربي في حزب الله أن المقاومة نفذت 36 عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة.

كما أعلن الحزب عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900".

وجاءت هذه العمليات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت منطقة وادي العصافير في محيط بلدة الخيام جنوبي لبنان اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي.

حصيلة العمليات

نشر حزب الله حصيلة لعملياته التي تم تنفيذها منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 90 عسكريًا إسرائيليًا وإصابة نحو 750 آخرين من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات.

تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله

في تطور كبير، أعلن حزب الله عن تعيين نعيم قاسم كأمين عام جديد للحزب، خلفًا للأمين العام السابق حسن نصر الله، الذي تم اغتياله في غارة جوية إسرائيلية استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

يُعد هذا التغيير قياديًا هامًا في صفوف الحزب، وقد يزيد من تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل في الفترة المقبلة.