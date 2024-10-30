نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل عراقية تستهدف موقعًا حيويًا شمال إسرائيل بالطائرات المسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران عن استهداف موقع حيوي في شمال إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة، وذلك حسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل. يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة.

حزب الله ينفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي

في سياق متصل، نشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته العسكرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024.

وأعلن الحزب في بيان صادر عن الإعلام الحربي أن العمليات جاءت دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الدفاع عن لبنان وشعبه.

تفاصيل العمليات

أفاد بيان حزب الله بأن المقاومة الإسلامية أصدرت 36 بيانًا عسكريًا توضح عمليات التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

كما شملت العمليات استهداف مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي في شمال وعمق فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى التصدي لطائرات ومسيّرات العدو.

التوترات بين إيران وإسرائيل

تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين إسرائيل وإيران، حيث حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيران من مغبة الرد على الهجمات الإسرائيلية، مما يرفع احتمالات المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.