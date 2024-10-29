أحمد جودة - القاهرة - شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 والشروط المطلوبة للحصول على الدعم أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن إتاحة رابط أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 عبر منصة "مظلتي" الإلكترونية، والتي تغطي جميع محافظات العراق. أثار تأخر الإعلان عن موعد صرف هذا الدعم قلق العديد من المستفيدين، مما أدى إلى انتشار شائعات حول احتمال إلغاء الدعم. ومع ذلك، أكدت الحكومة أن الدعم مستمر، وأن التأخير يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين مقارنة بالسنوات السابقة، مما جعل عملية فرز الطلبات ومراجعتها أكثر تعقيدًا. تسعى الحكومة إلى ضمان اختيار المستفيدين وفق معايير العدالة والشفافية، بحيث يصل الدعم إلى الفئات المستحقة من ذوي الدخل المحدود. في هذا المقال، سنوضح كيفية الاستعلام عن الأسماء والشروط المطلوبة للحصول على الدعم، مما يساعد المواطنين على فهم الإجراءات بشكل أوضح.



الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024



يمكن للمواطنين الاستعلام عن المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر رابط خاص. إليك الخطوات اللازمة للقيام بذلك:

ابدأ بالولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الخاص بك.

انقر على الأيقونة الخاصة بـ “الدعم الاجتماعي”.

اختر “الأسماء المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية”.

حدد رقم الوجبة المعنية.

املأ كافة البيانات المطلوبة عن المستفيد.

اختر المحافظة التي يتبع لها المستعلم.

أخيرًا، انقر على كلمة “الاستعلام” للحصول على النتائج.



شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق



حددت وزارة العمل والشؤون القانونية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيمًا دائمًا في الأراضي العراقية.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود.

ألا يكون قد استفاد سابقًا من برامج الدعم الحكومية.

يجب ألا يزيد عدد أفراد أسرته عن أربعة أفراد.

يجب أن يكون عمر المتقدمين من الرجال بين 18 و60 عامًا.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمات من السيدات بين 15 و55 عامًا