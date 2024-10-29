نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: منفتحون على أي مقترحات يوقف إطلاق النار نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي أبو زهري القيادي في حماس، اليوم الثلاثاء، أن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تنهي معاناة الشعب الفلسطيني ويوقف إطلاق النار نهائيا.

وشدد أبو زهري في بيان، أن الحركة تدعو كل القوى الحية إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، موجهة التحية لكل قوى المقاومة في لبنان واليمن والعراق وغيرها.

وأوضح أن "استجبنا لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار"، داعية إلى "ممارسة كل ضغط ممكن على داعمي الاحتلال ومموليه، وقطع الدول المطبعة مع إسرائيل علاقتها مع تل أبيب".

وطالبت الحركة الفلسطينية بضرورة فرض كسر الحصار عن قطاع غزة فورا.

وأكد القيادي في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، أن "العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن، وتعمد تدمير البنية التحتية الطبية وموارد الدفاع المدني في قطاع غزة، مواصلا حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة خاصة في الشمال".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة.