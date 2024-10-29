نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون: لا شيء يبرر حجم الكارثة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل همجي، معتبرًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن ذلك لا يبرر سقوط هذا العدد الكارثي للقتلى المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف ماكرون أمام البرلمان المغربي: أن "هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، كان هجومًا بربريًا فظيعًا ضد إسرائيل وشعبها، وللأخيرة الحق في الدفاع عن شعبها من الهجوم، وفرنسا فقدت 48 من أبنائها في هذه الحرب، ولا يزال مواطنان من مواطنينا أسيران في غزة، ولكن لا شيء يبرر هذا العدد الكبير الكارثي للقتلى في غزة، والمعاناة التي يعاني منها السكان المدنيون".

وتابع "لهذا يجب وقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا لم تتوقف عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى، وحماية المدنيين، والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة".

وتحدث عن لبنان فقال: "في لبنان أيضًا يجب وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية".

وأضاف أن "الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية وهي التي تدعمها فرنسا لتمكين الشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني، من تحقيق طموحاتهم في السلام، والأمن، وعودة جميع المهجرين"، مشيرًا إلى أن "فرنسا تاريخيًا كانت مع حل الدولتين".